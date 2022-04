Mittlerweile werden sie von vielen Anlegern als eine angenehme passive Einkommensquelle wahrgenommen. Die Rede ist natürlich von den Dividenden, die viele Unternehmen regelmäßig an ihre Anteilseigner ausschütten. Ich weiß zwar nicht, wie du es siehst, aber ich finde es immer wieder recht angenehm, wenn so ein kleiner Teil des Gewinns eines Konzerns auf meinem Bankkonto landet. Auch als Kleinanleger kann man so also etwas vom kapitalistischen System profitieren. Allerdings fließen die Dividenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...