Auch wenn EZB-Chefin Christine Lagarde zuletzt etwas auf die Bremse getreten ist: Die Leitzinsen werden steigen. So viel steht wohl mittlerweile fest. Davon wird der gesamte Bankensektor profitieren. Auch darin sind sich beinahe sämtliche Branchenkenner und Analysten einig. Dennoch gibt es bei einem Blick auf die aktuellen Kursziele beispielsweise bei der Deutschen Bank ein echtes Chaos.

So haben in dieser Woche beispielsweise die Experten der Berenberg Bank den Titel erneut unter die Lupe genommen. Angesichts geopolitischer Schwierigkeiten bleibt Analyst Eoin Mullany allerdings skeptisch und belässt sein Urteil bei "Hold". Das Kursziel gibt er mit 11 Euro an. Dabei notiert die Aktie momentan sogar schon über dieser Zielmarke. Die Analysten von Goldman Sachs sehen das dagegen vollkommen anders. Hier geben die Experten eine klare Kaufempfehlung ab mit einem Kursziel ...

