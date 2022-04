In 3 Sätzen Kaufen und Halten von hochwertigen Aktien wird sich lohnen. Ronald Read hat ein Vermögen aufgebaut, indem er einer einfachen Methode folgte. Aktien wie Nike, Dollar General und Domino's Pizza könnten einem helfen, in seine Fußstapfen zu treten. Ronald Read war Hausmeister und Tankwart, der bis zu seinem Tod ein Nettovermögen von 8 Mio. US-Dollar anhäufte. Seinen Reichtum verdankte er dem Umstand, dass er sparsam lebte und jahrzehntelang in hochwertige Aktien investierte. Schön zu wissen, ...

