Adler Group Aktie sprang nach Veröffentlcihung des KPMG-Forensik-Berichts erstmal bis "knapp unter 14,00 EUR" hoch, um dann im weiteren Handel bei einem nur noch gut 5%-igen Plus bei 12, 27 EUR zu landen. Unsicherheit, was der KPMG-Bericht nun wirklich belegt, bestätigt und wo durchaus noch Schwächen sind. Wenn der Forensik Bericht allgemein als Freispruch erster Klasser für die Adler Group SA (ISIN: LU1250154413) Verantwortlichen von den Viceroy-Vorwürfen aufgefasst würde, hätte der Kurs höher liegen müssen. Also nicht der Freispruch erster Klasse, den der Adler-Verwaltungsratsvorsitzender Prof. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...