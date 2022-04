Hensoldt: das Rüstungsunternehmen hat noch mehr Kurspotential an Bord! >>> PULLBACK-SETUP mit HAG <<<

Nicht nur die Zielerfassung für die Bayraktar-Drohnen. Hensoldt könnte auch mit Cybersecurity, Luftabwehrsystemen und Wasserstofftechnologie punkten! Weitere Infos im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: HAG ISIN: DE000HAG0005

Rückblick: Mit einem Kursplus von über 87 Prozent gehört die Aktie des Taufkirchner Unternehmens zu den Outperformern am deutschen Aktienmarkt. Auffällig ist der Kurssprung zu Beginn des russischen Einmarschs in der Ukraine. In der Folge orientierte sich das Wertpapier weitgehend am 20er-EMA. Nach dem letzten Rücksetzer formiert sich eine Unterstützungslinie, so dass momentan viele Trader auf den nächsten Bounce warten könnten.

Chart vom 22.04.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 25.50 EUR

Meine Expertenmeinung zu HAG:

Meinung: Das Rüstungsunternehmen stellt neben anderen Firmen das Zielerfassungssystem Argos II für die türkischen Kampfdrohnen Bayraktar TB2 her, die seitens der ukrainischen Truppen gegen die russischen Invasoren eingesetzt werden. Darüber hinaus könnte Hensoldt Luftabwehrsysteme liefern, für die es seitens der Bundeswehr offenbar Bedarf gibt. Auch im Bereich der Cybersecurity und der Wasserstofftechnologie ist man gut aufgestellt. Die Rahmenbedingungen sprechen dafür, dass sich die positive Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen weiter fortsetzen wird.

Mögliches Setup:

Setup: Wir setzen Trigger oberhalb deer letzten Tageskerze und den Stopp Loss unter das Tief vom 20. April. Als Kursziel peilen wir das Allzeithoch vom 25. März an. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HAG.

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2022

