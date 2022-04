In der abgelaufenen Handelswoche drückten die sich immer weiter verstärkenden einer geldpolitischen Straffung der US-Geldpolitik auf die Stimmung der Anleger. Die langen Zinsen legten auf beiden Seiten des Atlantiks weiter zu, und die Aktienmärkte gaben überwiegend nach. Die steigenden Zinsen drückten dabei ebenso auf das Edelmetall-Sentiment wie die neuen Lockdown-Sorgen in China. In diesem Umfeld gaben Gold und vor allem Silber und Platin deutlich nach, während Palladium noch leicht zulegen konnte.Goldpreis schwächerIn der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...