Der Multimilliardär Elon Musk bereitet sich intensiv auf die Twitter-Übernahme vor. Dabei scheint er noch mehr im Schilde zu führen. In der vergangenen Woche hat er ein Trio von Holdinggesellschaften gegründet. Elon Musk meint es ernst mit seinen Übernahmeplänen. Daran kann, nachdem er jetzt über Finanzzusagen über 46,5 Milliarden US-Dollar für den Twitter-Kauf verfügt, kein Zweifel bestehen. Nun plant er offenbar die Gründung einer Dachmarke, unter der er Tesla, SpaceX und Twitter vereinen könnte. In einem ersten Schritt geht er allerdings noch nicht über die volle Distanz. Musk gründet X-Holdings So ...

