In New York steht ein Mining-Verbot zur Debatte. Wie passt dies zur kryptofreundlichen Haltung des Bürgermeisters Eric Adams zusammen? Bahnt sich ein Mining-Verbot in New York an? Es ist gerade einmal knapp über einen Monat her, dass im EU-Parlament über den MiCa-Entwurf abgestimmt wurde. Damals stand besonders die Tatsache im Fokus, dass es 2 Varianten des Entwurfes gab. In einer dieser Varianten wurde ein Dienstleistungsverbot für Proof-of-Work-basierte Kryptowährungen thematisiert. Solch ein Verbot hätte einen direkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...