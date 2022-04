Eigentlich war schon seit Längerem abzusehen, dass die US-Notenbank Fed beim Thema Zinsen in Zukunft aufs Tempo drücken wird. Dennoch geriet das Thema an den Börsen eine Weile lang in den Hintergrund, nur um in dieser Woche wieder voll durchzuschlagen und auf die Laune der Börsianer zu schlagen. Zu spüren war das quer durch alle Branchen.Mit am meisten zu leiden unter der wiedergekehrten Zinsangst hatte aber zweifellos Plug Power (US72919P2020). Da es rund um den Wasserstoffkonzern keine anderen schlechten Neuigkeiten gab, ist davon auszugehen, dass ...

