News von Trading-Treff.de Edelmetalle sind bekannt als Teil der Flotte in sicheren Häfen. Sie sind Immer dann gefragt, wenn es in der Wirtschaft und an den Aktienmärkten brenzlig wird. Genau das ist derzeit der Fall! Allerdings konnten Edelmetalle wie Silber und Gold davon in den vergangenen Tagen nicht davon profitieren. Der Verkaufsdruck war hoch und die Kurse auf Talfahrt. Allerdings sind genau diese Schwankungen das Salz in der Suppe beim aktiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...