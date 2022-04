Düsseldorf (ots) -Am Montag nach den Osterferien öffnen die Schulen ohne Tests und Maskenpflicht. Ein Kommentar von Wilk Spieker, Bildungspolitiker, Vorsitzender der PIRATEN NRW und Listenkandidat zur Landtagwahl 2022:"Es war einmal", so beginnen alle Märchen, auch das Märchen vom Schutz der Kinder in Kitas und Schulen in NRW. Vor zwei Jahren, am 20. April 2020, waren die Schulen bei einer Inzidenz von knapp über 160 und 28.000 Fällen in 7 Tagen in NRW coronabedingt geschlossen [1]. Vor einem Jahr, am 20. April 2021, lag die Zahl in NRW bei 30.000 Fällen in 7 Tagen und ebenfalls bei einer Inzidenz von 168 [2]. Am 19. April 2021 wurden die Schulen im Wechselunterricht mit zwei wöchentlichen Tests und Maskenpflicht wieder geöffnet [3]. Die meisten Märchen enden mit einem Happy End, so aber nicht in NRW an den Schulen nach den Osterferien 2022. Am 25. April 2022 öffnen die Kitas und Schulen ohne jegliche Vorgaben zum Hygieneschutz.Es ist unverantwortlich, Kitas und Schulen ohne jeglichen Schutz nach den Osterferien zu öffnen. Bei einer Inzidenz von über 700 und einer Fallzahl von 139.000 in 7 Tagen in NRW liegen wir deutlich höher als in den Jahren zuvor. Fast gleichgültig nehmen wir eine Todesfallzahl von täglich über 200 Menschen bundesweit hin. Leidtragende sind wieder mal die Kinder in NRW. Die Fallzahlen in der Altersgruppe der 6- bis 15-Jährigen werden in den nächsten Tagen explodieren. Für die Gesundheit unserer Kinder wären Masken und Tests ein Mindestmaß an Sicherheit.Auch der Verband Bildung und Erziehung kritisierte die Landesregierung in NRW, denn diese würde nun nach den Osterferien auf das Prinzip Hoffnung und die "Eigenverantwortung" der Schulgemeinschaften setzen. Anders als in NRW werden in den benachbarten Ländern die Tests noch bis zum Mai 2022 weiter fortgeführt. Die PIRATEN NRW unterstützen hier die scharfe Kritik des Verbandes Bildung und Erziehung und auch der Gewerkschaft GEW gegenüber dem Schulministerium NRW [4] .Quellen:[1] https://ots.de/ktom7f[2] https://ots.de/f6qAM8[3] https://ots.de/6w9aFa[4] https://ots.de/CHr7aCAlle Informationen zur Landtagswahl 2022: https://www.piratenpartei-nrw.de/wahlen-und-programm/landtagswahl-2022/Pressekontakt:Andrea DeckelmannPresseteam NRWPiratenpartei DeutschlandLandesverband Nordrhein-WestfalenSelbecker Str. 2240472 DüsseldorfMobil: +49 (0)163 8797064Telefon: +49 (0)211 54 22 33 10 (Büro/AB)E-Mail: presse@piratenpartei-nrw.deInternet: http://www.piratenpartei-nrw.de/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5203744