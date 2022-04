Hisense, ein weltweit führendes Technologie-Unternehmen, ging im Jahr 2020 eine Partnerschaft mit dem Fußballverein Paris Saint-Germain ein. Seitdem hat Hisense große Vorteile aus dieser Zusammenarbeit gezogen, bei Konsumenten Anerkennung gefunden und Unterstützung erhalten und eine stärkere emotionale Verbindung mit Fußballfans in der ganzen Welt aufgebaut. Als sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen ist Hisense jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Die Partnerschaft wurde durch die Spende zahlreicher Hi-Tech-Geräte an gemeinnützige Programme auf die nächste Stufe gehoben und Hisense wurde ein Schirmherr des Paris Saint-Germain Endowment Fund.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220423005008/de/

Cantine Solidaire (Photo: Business Wire)

Hisense spendet Fernseher, um die Jugendförderung zu unterstützen und zu pflegen

Hisense spendete dem Paris Saint-Germain Endowment Fund mehrere Fernseher, die im März 2022 in der vom Paris Saint-Germain Endowment Fund veranstalteten Cantine Solidaire aufgestellt wurden, wo 200 junge Leute im Parc des Princes willkommen geheißen wurden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Themen wie Gleichheit, Sport, Kultur, die digitale Welt, Staatsbürgerschaft und Musik. Die Teilnehmer nahmen an einem Mittagessen und an Sport- und Freizeitaktivitäten sowie einem CV-Workshop teil.

Sabrina Delannoy, Stellvertretende Direktorin des Paris Saint-Germain Endowment Fund, kommentierte die Partnerschaft mit folgenden Worten: "Wir freuen uns sehr, dass die Partner des Vereins an unseren Projekten interessiert sind und uns weiterhin unterstützen wollen. Darin zeigt sich, dass die Mitglieder der Familie Paris Saint-Germain unsere Werte teilen. Hisense geht hier mit gutem Beispiel voran und wir hoffen, dass unsere Zusammenarbeit noch lange andauern wird."

Hisense will soziale Unternehmensverantwortung ernst nehmen und eine bessere nachhaltige Welt schaffen

Cédric Audebert, Vice President von Hisense France, sagte dazu: "Als Partner von Paris Saint-Germain haben wir großes Interesse an den sozialen Initiativen des Paris Saint-Germain Endowment Fund. Sport ist ein gutes Mittel, um Gemeinsamkeit und Solidarität zum Ausdruck zu bringen, zwei Werte, die von uns von größter Bedeutung sind. Unser Ziel besteht darin, unsere unbeugsame Unterstützung des Paris Saint-Germain Endowment Fund zu zeigen, und wir fordern alle Unternehmen auf, sich uns anzuschließen."

Hisense legt großen Wert auf gemeinnützige Arbeit und nachhaltige Entwicklung weltweit. Das Unternehmen hat Programmen des Paris Saint-Germain Endowment Fund bereits zahlreiche Haushaltsgeräte gespendet. Im Rahmen der genannten Spende stellte Hisense Fernseher für "PSG HOLIDAYS" sowie bessere Ausrüstung für das Fußballtraining der Kinder und Jugendlichen bereit. Außerdem spendete das Unternehmen einen Großbildschirm-Fernseher für das "Red Blue"-Schulprogramm und sagte langfristige Unterstützung und eine bessere Umgebung für das Fußballtraining nach der Schule zu.

Hisense setzt sich seit langer Zeit für ein menschenfokussiertes Konzept ein, und zwar durch aktive Förderung gemeinnütziger Vereine, Fokus auf soziale Verantworung und ein Streben nach neuen Beiträgen zur nachhaltigen Entwicklung in der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220423005008/de/

Contacts:

Caroline Chen

Hisense PR Team

hisenseglobal@ogilvy.com

+8613922322347