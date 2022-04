Inflation & Krieg: Gold kommt!: Das Warten auf die Kursexplosion bei Goldaktien ist vorbei: Jetzt gehts um Alles

Anzeige / Werbung

Ukrainekrieg, zweistellige Inflation und dennoch kam Gold bisher nicht in Fahrt! Doch jetzt mehren sich die Anzeichen für den Ausbruch. Mit den richtigen Gold- und Silberaktien lassen sich 3-stellige Renditen einfahren.

Mit dem Krieg in der Ukraine, allgemein höherer Inflation, anhaltenden Störungen der Lieferketten und bevorstehender Nahrungsmittelknappheit finden wir es sehr seltsam, dass die Edelmetalle nicht längst weitaus höher stehen.



Mit gesundem Menschenverstand hätte man eine anhaltende Preisexplosion bei Gold und Silber erwartet. Aber was nicht ist, dürfte noch werden!



Dank dieser Umstände können Sie sich JETZT und wohl nur für kurze Zeit in dieser nächsten großen Investmentchance positionieren: GOLD und SILBER stehen nach wie vor auf der Startrampe!



Stark gehebelte Junior-Explorer sind deshalb weiterhin unsere erste Wahl! Erst recht wenn sie in einem der ergiebigsten Bergbaudistrikte der Welt heranwachsen: Die Rede ist von Zacatecas, jenem berühmten Silber-Distrikt im Herzen Mexikos.



In Zacatecas wird seit fast 500 Jahren das begehrte, weiße Edelmetall gefördert. Die Region war in Spitzenzeiten für bis zu sechzig Prozent aller Exporte des Landes verantwortlich. In Summe wurden dort mehr als 23 Millionen Kilogramm (!) Silber gefördert.



Noch heute ist Zacatecas ein Eldorado für Anleger - und dürfte vor einem neuen Förderboom stehen. Jeder fünfte Goldbarren, der Mexiko verlässt, kommt aus dem Zacatecas-Distrikt. Bei Silber ist es sogar nahezu jeder zweite Barren!



Zwei der weltweit größten Silberminen, nämlich die Fresnillo Silbermine und die Peñasquito Polymetallic Mine, befinden sich in direkter Nachbarschaft in dem Distrikt. Zacatecas ist damit wichtigstes Zentrum der mexikanischen Edelmetall-Produktion und auch Heimat des gleichnamigen Gold- und Silber-Juniors Zacatecas Silver.







Unterm Strich sitzt die Gesellschaft auf einem 7.826 Hektar großen Landpaket mit umfangreichen Gold/Silber-Basismetall-Mineralisierungen. Flaggschiff des Aufsteigers ist eine Liegenschaft namens Panuco.



Für die bereits weit fortgeschrittene Silberlagerstätte weist eine aktuelle Ressourcenschätzung (NI 43-101) über 16,4 Millionen Unzen Silber-Äquivalent mit 187 g/t (171 g/t Silber und 0,17 g/t Gold) aus. Doch das dürfte nur die Spitze des Eisberges sein, wie die jüngsten Bohrerfolge mit hochgradigen oberflächennahen Silberfunden zeigen.



Bereits Ende 2021 machte man im unbebohrten Norden des Gebietes eine sehr hochgradige Entdeckung, und zwar 823 g/t (!) Silber-Äquivalent über 2,17 Meter. Seither haben die Geologen diese Zone auf dem Schirm und lassen die Bohrcrews nahezu rund um die Uhr arbeiten.



Beeindruckende Highgrade-Funde machen Lust auf mehr!



Und ein Anfang April veröffentlichtes erstes Ergebnis-Set gibt ihnen Recht. In der Spitze fand man 1.440 g/t Silber-Äquivalent über 1,25 Meter. Das sind sensationelle Bonanza-Gehalte, wie man sie heutzutage nur noch selten findet.



In Summe lesen sich die Highlights der Bohrdaten wie folgt:



1.25 m @ 1440 g/t Ag Eq (1423.2 g/t Ag and 0.23 g/t Au) from 27.48 m downhole (Hole PAN2022-042)

4.35 m @ 375 g/t Ag Eq (353 g/t Ag and 0.29 g/t Au) from 56.38 m downhole (Hole PAN2022-044)

1.55 m @ 379 g/t Ag Eq (358 g/t Ag and 0.28 g/t Au) from 70 m downhole (Hole PAN2022-043)

1.05 m @ 222 g/t Ag Eq (201 g/t Ag and 0.28 g/t Au) from 97.3 m downhole (Hole PAN2022-046)

5.96 m @ 179 g/t Ag Eq (114.9 g/t Ag and 0.85 g/t Au) from 107.28 m downhole (Hole PAN2022-045)

Damit verdichten sich hier die Hinweise zusehends, dass jenes Panuco-Vorkommen als Ganzes weitaus größer sein dürfte als bislang bekannt. Immerhin zeigen obige Bohrdaten sehr deutlich, dass "Panuco North" das Potenzial hat viel höhergradiger zu sein als die eigentliche Panuco-Kernzone, zumal die neu entdeckte Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe offen ist!



Panuco: Gigantisches Tiefenpotenzial!



Das lässt sicher nicht nur uns von einem neuen Silber-Eldorado träumen. Dazu muss man wissen, dass frühere Silberminen in der Region steil abfallende Mineral-Adern epithermalen Typs mit geringer Sulfidierung waren.



Nach neuesten Erkenntnissen geht die Modellierung aber von einem hybriden epithermalen Typ aus, was ein signifikantes Tiefenpotenzial bei allen Adersystemen beinhaltet. So klingt herannahender Cash Flow für Aktionäre! Jedenfalls werden schon in Kürze weitere Ergebnisse der Panuco-Explorationen erwartet, die das Gesamtbild weiter vervollständigen werden.



Das Silber auf Panuco und den umliegenden Lagerstätten ist aber nur die eine Seite der Zacatecas-Medaille: Auf der zweiten findet sich das fortgeschrittene und hochgradige Goldprojekt Esperanza, welches man erst vor wenigen Wochen Alamos Gold abkaufen konnte. Mit dem Deal hat sich Zacatecas deutlich breiter aufgestellt und ist nunmehr ein gestandener Gold- UND Silber-Player im Herzen Mexikos.



Ganz billig war die Transaktion freilich nicht, aber was nichts kostet ist bekanntlich auch nichts wert. Der kanadische Goldkonzern Alamos kassiert für Esperanza in den kommenden Jahren bei entsprechenden Fortschritten in Summe 60 Mio. USD, wobei bis dato nur ein Bruchteile geflossen ist.



Die anfängliche Gegenleistung bestand aus 5 Mio. USD in bar, 12,14 Millionen Zacatecas-Aktien (im Wert von 10 Mio. USD) und einem Silberanteil zu Gunsten von Alamos im Wert von 6 Mio. USD.



Zur Finanzierung des Mega-Deals sammelte Zacatecas zuletzt 19,15 Mio. CAD im Rahmen einer überzeichneten Kapitalrunde ein: Die 17,4 Millionen neuen Aktien gingen zu je 1,10 CAD weg wie warme Semmeln.



Zugleich wurde Alamos Gold neuer Hauptaktionär von Zacatecas, was Bände über das Gewicht der Esperanza-Transaktion spricht. Esperanza ist für Zacatecas ein enorm großer Schritt auf dem Weg zu einem ernsthaften Edelmetallproduzenten - und Alamos möchte hieran mitverdienen.



Esperanza - im Wert nicht zu überschätzen!



Immerhin stellt das verkaufte Goldprojekt eine der besten unerschlossenen Tagebaulagerstätten Mexikos dar! Ergänzt um die hochgradigen Silberressourcen auf den Zacatecas-Grundstücken wächst hier sichtbar ein neuer Player heran.



Alamos weiß sehr genau, welche Perle sie hier in die Hände des Zacatecas-Teams um CEO Bryan Slusarchuk gelegt haben. Der Name Slusarchuk steht in der Goldszene unter anderem für den Aufstieg von K92 Mining zum Goldkonzern. Als Mitgründer und Präsident führte Bryan Slusarchuk K92 von der Gründung zur kommerziellen Produktion und positiven Cashflows. K92 ist inzwischen knapp 2 Mrd. CAD schwer - ein Weg, der Zacatecas gerade erst bevorsteht!



Wie heute Esperanza, kaufte Slusarchuk einst für K92 die Kainantu-Mine von Barrick Gold ein und entwickelte K92 zusammen mit dem heutigen Zacatecas-Direktor John Lewins zu einem der weltweit hochwertigsten und kostengünstigsten Goldproduzenten. K92-Aktionäre haben seinerzeit ihren Einsatz vervielfacht.



Nun stehen die Chancen gut, dass sich diese Geschichte wiederholt - mit Zacatecas!



Aus unserer Sicht dürfte sich Esperanza als goldener Game-Changer erweisen. Er bringt eine gemessene und angezeigte Ressource von 1,08 Millionen Unzen Gold und 8,94 Millionen Unzen Silber mit. Hinzu kommt eine abgeleitete Ressource von 18.000 Unzen Gold und 347.000 Unzen Silber.



Bei der Förderung dieser Vorkommen winken Zacatecas herausragende Gewinnmargen, denn eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie kommt auf geradezu sensationell günstige "All-in Kosten" (AISC) von nur 750 US-Dollar pro Unze. Möglich macht das die Gold/Silberproduktion per Haufenlaugung, wobei jährlich 100.000 Unzen herausspringen sollen. Somit könnte jede produzierte Unze bei Goldpreisen von 2.000 USD / Feinunze einen Bruttoertrag von über 1.200 Dollar abwerfen!

Zacatecas-Dealmaker Bryan Slusarchuk



Die anfängliche Lebensdauer der Mine wird hierbei auf 7 Jahren taxiert, doch dabei wird es wohl nicht bleiben: Bis dato wurden auf Esperanza umfangreiche Bohrarbeiten durchgeführt, die insgesamt 389 Bohrlöcher auf 69.716 Metern ergaben. Vier Ziele, die an die historische Ressource angrenzen oder in deren Nähe liegen, wurden identifiziert, um die historische Ressource zu erweitern.



Das Projekt beherbergt daneben auch sieben regionale Ziele, die ebenfalls Bohrtests verdienen! Ergo wartet hier noch erhebliches Ressourcenpotenzial, dass Zacatecas alsbald heben wird.



Fassen wir also zusammen, die Quintessenz in der Übersicht:

Goldprojekt Esperanza ist eine der hochgradigsten Oxidgold-Lagerstätten weltweit

Signifikante historische Silberressource in einem Weltklasse-Silberabbaugebiet

Hervorragendes Explorationspotenzial, bei Gold und Silber

Gesunde Aktienstruktur, starke Cash-Position, Management mit bekannter Erfolgsbilanz.

Überzeichnete Finanzierungsrunde abgeschlossen, keine weitere Verwässerung.

Institutionelle Investoren, Bergbauexperten und Minen-Milliardär Eric Sprott halten große Aktienpakete.

Größter Aktionär ist nach dem Esperanza-Deal der Goldkonzern Alamos Gold!



An dieser Stelle sei daran erinnert, dass Zacatecas an der Börse aktuell mit nur rund 85 Mio. CAD (umgerechnet 75 Mio. USD) bewertet wird - und zwar nach abgeschlossener Finanzierung und mit gefüllter Firmenkasse.



Noch dazu notiert die Aktie nach dem jüngsten Rücksetzer bei Gold und Silber nur noch bei 1,04 CAD, also deutlich unter dem Ausgabepreis der neuen Aktien, der bei 1,10 CAD lag. Clevere Anleger können somit die Zacatecas-Anteile an der Börse günstiger einsammeln als zuvor die Profis in der überzeichneten Finanzierungsrunde!



Gold/Silber-Aktie mit extremem Upside-Potenzial



Allein die Tatsache das beide Edelmetalle wohl nun vor massiven Aufwertungen stehen, beschert der Zacatecas-Aktie extremes Upside-Potenzial. Und auch an künftigen Katalysatoren, die dem Aktienkurs Beine machen, mangelt es nicht: So steht neben einer aktualisierten Ressourcenschätzung für Esperanza eine wirtschaftliche Studie sowie ein umfangreiches Bohrprogramm auf dem Programm. Auch möchte Zacatecas nahe gelegene Explorationsziele anbohren.



Wir rechnen unterm Strich also mit einer deutlich wachsenden Gold- und Silberressource auf Esperanza, welche die starke Unterbewertung der Aktie weiter unterstreichen sollte. Ähnliche Impulse dürfen Sie auch von der Silbersparte erwarten: Insbesondere Panuco wird eine abermals überarbeitete Ressourcenschätzung mit deutlich größeren Zahlen liefern und damit den Weg zur Silberproduktion ebnen.



All das sollte demnächst viele Schnäppchenjäger aus der Deckung locken, denn Zacatecas feuert sowohl bei der Silber- als auch der Gold-Exploration in Mexiko aus allen Rohren. Kommen Gold und Silber zeitnah wieder in Fahrt, sind hier ganz schnell Kurse weit über 2 CAD zu erwarten. Kaufkurse unter 1,30 CAD (umgerechnet 0,90 EUR) sind deshalb gerade jetzt höchst interessant!





Mehrere technische Analysten weisen nun darauf hin, dass sowohl der Gold- als auch der Silber-Markt inzwischen wieder massiv überverkauft sind und möglicherweise am Ende ihrer kurzfristigen Konsolidierungsphase stehen. Schon sehr kurzfristig sollten beide wieder nach oben drehen: Das heißt beim Silber Preise in Richtung 30 USD / Feinunze und Goldpreise über 2.000 USD / Feinunze.



Wiederholt sich die Geschichte?!?



Wenn es wieder losgeht, kann großes Geld dann auch schon mit kleinem Einsatz verdient werden - und zwar mit den richtigen, stark gehebelten Gold/Silberaktien. Das war zuletzt im Sommer 2020 der Fall: Damals wertete beispielsweise der Silberpreis nach dem Sprung über die 19-Dollar-Marke binnen weniger Wochen um 10 Dollar auf.



Wir glauben, auch in diesem Sommer werden wir etwas Ähnliches erleben - mit explosiven Folgen für vernachlässigte Silber-Juniors wie Zacatecas Silver.



Ein rasanter Anstieg der Investmentnachfrage - wie wir ihn schon seit einigen Monaten sehen - wirkt somit überproportional stark preistreibend! Das war übrigens auch in der letzten Finanzkrise 2008/09 der Fall: Damals explodierte die Nachfrage nach Silbermünzen und Silberbarren, was zu enormen Aufschlägen bei Anlagesilber führte - wie es auch aktuell zu beobachten ist. Die großen Münzprägeanstalten der Welt melden nun wieder Rekordabsätze, doch am Spotmarkt kommen die Preise nicht in Fahrt.



Silberpreise stagnieren - Wie kann das sein?



Offensichtlich können große Player - allen voran J.P. Morgan - die Silberpreise über den US-Terminmarkt noch immer im Zaum halten. Wie lange dieses Spiel noch funktioniert, kann niemand vorhersagen.



Scheitert die Silber-Manipulation jedoch eines Tages, rechnen wir längerfristig mit deutlich dreistelligen Silberpreisen, was vom heutigen Preisniveau ausgehend im Minimum eine Vervierfachung erwarten lässt. Bei den Zacatecas-Aktionären dürften spätestens dann die Sektkorken knallen, denn sie hätten wohl vielfach ausgesorgt.







Unsere Aktien.news Autoren sind keine Anlageberater. Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Risikohinweise und den Disclaimer.



Profitieren Sie von unserem einzigartigen Börsen-Knowhow und abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter unter www.aktien.news/newsletter.





Auszug aus unserem Disclaimer / Risikohinweisen:



Wichtige Informationen und Pflichtmitteilungen gemäß §86 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie gemäß Finanzanlageverordnung (FinAnV).



Angaben über den Ersteller/Herausgeber dieser Publikation: Verantwortlich für die Erstellung der Texte und Inhalte dieser Publikation ist die Dot.news Finanzmedien Ltd., Flat 285 - 61 Praed Street, London W21NS, Vereinigtes Königreich.



Hinweis zu bestehenden Interessenkonflikten:



Der Ersteller dieser Publikation sowie mit ihm verbundene Personen halten Aktien an der empfohlenen Gesellschaft. Außerdem erfolgen für die Erstellung dieser Empfehlung finanzielle Zuwendungen an den Herausgeber und die Redakteure. Der Herausgeber und mit ihm verbundene Personen stellen ausdrücklich klar, dass sie beabsichtigen, im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt der Empfehlung, Verkaufsaufträge in der entsprechenden Aktie auszuführen.



Wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Veröffentlichung:



Diese Veröffentlichung enthält sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schätzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, möglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irreführende Angaben zu vermeiden. Alle unsere Studien stellen grundsätzlich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten da. Konsultiere vor etwaigen Anlageentscheidungen bitte unbedingt in Deutschland oder anderen Ländern gesetzlich zugelassene Berater bei Banken und Finanzdienstleistern. Die wesentlichen Grundlagen und Maßstäbe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise: - Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz) - Einschätzung des Potentials der zukünftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer möglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV-Hochrechnung) - Einschätzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz) - Effekt der von uns erwarteten, gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen starken Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veröffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum-Effekt, Hype), dadurch überproportional steigende Rendite/Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko - Technische Analyse des Aktienkurses gemäß gängiger Analyse-Methoden, meist zur Voraussage von Kurs-Signalen (Kauf- oder Verkaufssignal, Ausbruch der Aktie, Festlegung von Kurszielen, Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen, erwarteten Mindestbewegungen oder Mindest-Gegenbewegungen, Voraussage von Signalpunkten (wenn-dann), etc.), größtenteils auf der erwarteten Massenpsychologie aufbauend. (technischer Ansatz).



Herkömmliche Bewertungsansätze sind bei jungen oder noch umsatzlosen Unternehmen oft schlecht sinnvoll anwendbar. Daher stützen wir uns bei der Bewertung von solchen Unternehmen tendenziell auf die von uns errechnete Potential-Analyse, sowie die Einschätzung der Nachfrage nach solchen Aktien am Kapitalmarkt. Letztendlich entscheidet der Markt über den Aktienkurs eines Unternehmens. Entsteht durch umfangreiche Empfehlungen einer Aktie, eine exzessive Nachfrage nach dieser, ist es möglich, dass der Aktienkurs bei einem hohen Handelsvolumen überdurchschnittlich steigt. Dies führt zwar zu extremen Gewinnmöglichkeit, erhöht jedoch entsprechend das Risiko einer Blasenbildung mit entsprechendem Kursrückgang. Durch die gesteigerte Volatilität der Aktie in solchen Situationen ergeben sich überdurchschnittliche Gewinn- und Verlust-Möglichkeiten bis hin zum Totalverlust, sowohl in beide Handelsrichtungen, als auch bei wiederkehrenden Gegenbewegungen. Auch solche Marktentwicklungen sind ein wichtiger Teil unserer Handelsempfehlungen und Bewertungsansätze. Diese Publikation befasst sich ausschließlich mit überdurchschnittlich volatilen Werten mit hohem Gewinn- und auch Verlustpotential.



Hinweis zu Informationsquellen:



Die Zuverlässigkeit von Informationsquellen wird von uns vor deren Verwendung ausführlich geprüft und von uns entsprechend ihrer Glaubwürdigkeit und Bedeutung subjektiv bewertet. Dabei entscheiden wir nach eigenen Maßstäben, welche Quellen wir für relevant, zu konservativ oder zu optimistisch halten. Letztendlich legen wir unsere Empfehlungen aufgrund unserer persönlichen Einschätzungen fest. Bei der Informationsbeschaffung greifen wir auf zahlreiche öffentlich zugängliche Quellen zurück wie z.B. Pressemitteilungen, Ad-Hoc-Mitteilungen, Unternehmensmeldungen, Firmenpräsentationen, Publikationen und Artikeln zum besprochenen Unternehmen, gängige Finanzmedien im In- und Ausland sowie auf Unternehmens- oder Branchen-Analysen Dritter. In unseren Publikationen werden ausschließlich öffentlich verfügbare Informationen und Quellen, sowie vom Unternehmen selbst verbreitete Informationen verwendet.



Hinweis zur Haftung:



Die Dot.news Finanzmedien Ltd. und die jeweiligen Redakteure übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Fehler, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in Gesprächen und Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen, Planungen und Beurteilungen sowie alle weiteren Aussagen bezüglich Wert- und Schuldpapieren jeglicher Art. Die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren könnte, wird kategorisch ausgeschlossen. Des weiteren kommt auch keine vertragliche Beziehung zwischen der Dot.news Finanzmedien Ltd. und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Bei den Besprechungen von Unternehmen auf unserer Webseite handelt es sich nicht um Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und/oder werbliche Texte. Sie erfüllen deshalb nicht die Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen bzw. Anlageempfehlungen. Mit Blick auf ein Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass Webseiten durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Die Dot.news Finanzmedien Ltd. distanziert sich daher ausdrücklich und vollumfänglich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Webseite und macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen.



Hinweis zum Datenschutz:



Die Dot.news Finanzmedien Ltd. gibt Deine Daten nicht an externe Dritte weiter. Aufgrund der neuen Datenschutz Grundverordnung bitten wir Dich, unsere Datenschutzerklärung gründlich zu lesen.



Hinweis zur geographischen Eingrenzung des Angebots:



Die Nutzung dieses Informationsangebots ist ausschließlich natürlichen Personen vorbehalten, die ihren dauerhaften Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Allen anderen natürlichen oder juristischen Personen oder Personengruppen ist die Nutzung, wie auch der Zugang zu dieser Webseite nicht gestattet. Diese Einschränkung gilt für alle im Ausland lebenden natürlichen und juristischen Personen oder Personengruppen, insbesondere Staatsbürgern der USA, Kanadas, Australiens oder Großbritanniens. Die Informationen auf dieser Webseite dürfen weder direkt noch indirekt in die USA, Großbritannien, Australien oder Kanada oder an Personen und Personengruppen, die ihren Wohnsitz in Kanada, USA, Australien oder in Großbritannien haben, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder dort verteilt werden.



Hinweis zur Handhabe der internen Organisationspflichten:



Aufgrund der geringen Unternehmensgröße des Herausgebers, ist eine interne Kontrolle der Compliance-Prozesse der an dieser Publikation mitwirkenden Mitarbeiter und sonstigen Beteiligten überschaubar.



Hinweis zum Urheberrecht:



Die auf dieser Webseite und auf angeschlossenen Medien (z.B. E-Mail, Twitter, Facebook) veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Links zur Website des Anbieters sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner Zustimmung durch den Anbieter der Website. Fotos und Bilder auf der Webseite dürfen nicht geteilt werden, insofern der Veröffentlicher nicht selbst die Erstrechte bei Fotolia erworben hat. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. Solltest Du etwaige Verstöße bemerken, bitten wir Dich uns darauf hinzuweisen. Beachten bitte: Der Inhalt unserer Artikel, Mails oder anderweitiger Veröffentlichungen im Börsenbrief oder sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook ist ausschließlich für den oder die bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Du nicht der Adressat dieser Artikel, Mails oder anderweitiger Veröffentlichungen im Börsenbrief oder sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook oder dessen gesetzlicher Vertreter sein solltest, beachten bitte, dass jede Form der Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser Artikel, Mails oder anderweitiger Veröffentlichungen im Börsenbrief oder sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook unzulässig ist. Verfälschungen des ursprünglichen Inhalts dieser Nachricht bei der Datenübertragung können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.



Die Dot.news Finanzmedien Ltd. hat ihre Tätigkeit gemäß §86 WpHG bei der BaFin angezeigt.







Enthaltene Werte: CA0115271086,CA4969024047,XD0002747026,XD0002746952,CA9888161044