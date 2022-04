Freiburg (ots) -



Man hat sich daran gewöhnt: Der FC Bayern München ist deutscher Meister. Auch obligatorische Klagen über die Langeweile in der Fußball-Bundesliga sind bekannt. Aber lässt sich daran tatsächlich nichts ändern? Doch! So chancenlos, wie es inzwischen scheint, müsste die Konkurrenz nicht sein. Wenn der SC Freiburg in der Lage ist, um einen Platz im internationalen Geschäft mitzuspielen, dann sollte es auch für Vereine wie Borussia Dortmund, RB Leipzig, auch Werksclubs wie Leverkusen und Wolfsburg möglich sein, echte Konkurrenten für die Bayern zu sein. Das Problem ist nicht, dass Letztere uneinholbar sind, sondern dass die anderen zu wenig aus ihren ebenfalls nicht geringen Möglichkeiten machen. Es ist kein Zufall, dass der SC Freiburg immer häufiger als Vorbild genannt wird - auch von Kontrahenten. Allerdings schaffen es die meisten von ihnen nicht, sich einer Philosophie zu verschreiben und diese dann konsequent umzusetzen - auch in schwierigen Phasen. Einzige Ausnahme vielleicht: der FC Bayern München. http://mehr.bz/bof8644



