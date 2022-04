DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 25. April

=== *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q, Basel 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q, Seoul 08:00 DE/Auftragseingang Bauhauptgewerbe Februar *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 89,1 zuvor: 90,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 95,7 zuvor: 97,0 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 83,5 zuvor: 85,1 11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit estnischer Ministerpräsidentin Kallas, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/SPD, PK mit Parteichefin Esken und NRW-Spitzenkandidat Kutschaty nach Gremiensitzung, Berlin *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q, Atlanta 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Auftaktstatement vor Roundtable mit Ländern, Kommunen und Verbänden über Aufnahme und Integration ukrainischer Flüchtlinge, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Anhörung des Finanzausschusses zum Steuerentlastungsgesetz 2022, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: -0,5 Punkte zuvor: +0,4 Punkte 16:15 DE/Bundespräsident Steinmeier, Ernennung von Lisa Paus zur Bundesfamilienministerin, Berlin *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 19:00 US/EZB-Direktor Panetta, Rede an der Columbia University, New York *** - FR/Vivendi SE, Umsatz 1Q, Paris - Börsenfeiertag Australien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

