25.04.2022

Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gab heute bekannt, dass ihr Lizenzpartner Baliopharm einen wichtigen F&E-Meilenstein in der Entwicklung des Produktkandidaten ATROSIMAB zur Behandlung von nicht-alkoholischer Steatohepatitis (NASH) und potenziell anderen chronischen Lebererkrankungen erreicht hat. Die erste Phase der in-vivo-Studie, welche die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von ATROSIMAB untersucht, wurde erfolgreich abgeschlossen. Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie war Baliopharm in der Lage, alle Patienten wie geplant zu rekrutieren. Es traten keinerlei schwerwiegende Nebenwirkungen auf. Somit kann das Medikament als sicher eingestuft werden. Oliver R. Baumann, CEO Xlife Sciences, kommentiert: «Wir gratulieren dem Team von Baliopharm zum Erreichen dieses wichtigen Meilensteins in der Entwicklung von ATROSIMAB. Baliopharm wird nun die klinische Studie detailliert auswerten und beabsichtigt anschliessend, den Wirkstoff an einen grösseren Pharmapartner auszulizenzieren. Es freut uns zudem, dass Baliopharm sich bereits in Gesprächen mit ausgewählten Akteuren in der Industrie befindet.» Finanzkalender Geschäftsbericht 2021 29. April 2022 Valuation Report 9. Mai 2022 Ordentliche Generalversammlung 2022 20. Juni 2022 Halbjahresergebnis 2022 28. September 2022 Kontakt Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz, dennis.lennartz@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG Talacker 35 8001 Zürich Telefon: 0041 44 385 84 60 E-Mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch ISIN: CH0461929603 WKN: A2PK6Z Börsen: SIX Swiss Exchange Über Xlife Sciences AG: U¨ber Xlife Sciences AG (SIX: XLS) Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch) Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

