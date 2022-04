Auch die jüngste Aufwärtskorrektur mit dem Verlaufshoch bei 14.598 Punkten lief etwas über dem 50er-EMA aus. Zudem prallte der DAX mit diesem Verlaufshoch direkt am Widerstand bei 14.500 Punkten nach unten ab. Die Abwärtsdynamik setzte sich auch am Freitag weiter fort. Der DAX ging mit einer langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel, zudem direkt am Tagestief bei 14.142 Punkten. Nachbörslich ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...