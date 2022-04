DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK - Die Commerzbank bekommt vor ihrer Hauptversammlung Gegenwind durch einen Aktionärsberater: Der Stimmrechtsberater Glass Lewis hat Aktionären erneut empfohlen, auf der Hauptversammlung gegen das von der Bank vorgeschlagene Vergütungssystem zu stimmen. Das geht aus einer Studie von Glass Lewis hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt)

CREDIT SUISSE - Die Credit Suisse plant nach übereinstimmenden Medienberichten einen groß angelegten Vorstandsumbau vor der Hauptversammlung am kommenden Freitag. Wie die NZZ am Sonntag unter Berufung auf Insider schreibt, sollen Finanzvorstand David Mathers, Chefjurist Romeo Cerutti sowie Asienvorstand Helman Sitohang die Bank verlassen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete zudem, Cerutti solle durch Markus Diethelm ersetzt werden, der bis November 2021 in gleicher Position bei der UBS tätig war. (Handelsblatt)

CREDIT SUISSE - Der norwegische Staatsfonds hat die Forderungen nach einer Sonderprüfung bei der Credit Suisse unterstützt. Der Fonds, der 1,3 Prozent an der Schweizer Bank hält, kündigte zudem an, Vorstand und Verwaltungsrat bei der Hauptversammlung am Freitag nach mehreren Skandalen nicht zu entlasten. Die einflussreichen Aktionärsberater ISS und Glass Lewis hatten ebenfalls entsprechende Empfehlungen abgegeben. (Financial Times)

