DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Immobilien

DIC Asset AG gehört zu den führenden nachhaltigen Unternehmen in der internationalen Real Estate-Branche



25.04.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Presseinformation DIC Asset AG gehört zu den führenden nachhaltigen Unternehmen in der internationalen Real Estate-Branche ESG-Rating von Sustainalytics mit Best-of-class-Ergebnis abgeschlossen

S&P CSA Rating 2021 um acht Punkte auf 26 verbessert

Nächster Nachhaltigkeitsbericht erscheint im Mai Frankfurt am Main, 25. April 2022. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat den ESG-Rating-Prozess beim international renommierten Anbieter Sustainalytics mit einem sehr guten Ergebnis in der Branche abgeschlossen. Mit einem Gesamtergebnis von 9,2 (ESG Risk Rating) gehört die DIC in der letzten Berichtsperiode zu den Top 3% der Real Estate Industry (Rang 25 von 1.046) und zu den Top 4% (6 von 160) der Real-Estate-Management-Unternehmen. Im Vorjahr hatte Sustainalytics bereits eine Second Party Opinion für den Green Bond der DIC erstellt. Die DIC kann außerdem im S&P CSA-Rating für das Jahr 2021 eine deutliche Verbesserung ihres Scores (+8 Punkte) auf 26 ausweisen. Damit gehört die DIC zu den besten 39% der Unternehmen in der internationalen Immobilienbranche. "Mit unseren Immobilien gestalten wir Lebensräume. Das ist eine besondere Verantwortung. Daher engagieren wir uns aus tiefer Überzeugung für die Ziele unserer ESG-Strategie. Unsere MieterInnen, unsere InvestorInnen und unsere AktionärInnen können sich darauf verlassen, dass es uns immer wieder gelingt, die Ansprüche von Ökonomie und Ökologie zu vereinen. Das gehört zu den Erfolgskriterien, an denen wir uns messen lassen. Und die neuen Ratings haben gezeigt, dass wir hier herausragende Ergebnisse liefern und zu den besten Unternehmen unserer Branche gehören", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC. Im Vorjahr konnte die DIC bereits Verbesserungen beim ESG-Rating von MSCI (jetzt Ergebnis "A") und beim Carbon Disclosure Project (jetzt Ergebnis "C") erreichen und rechnet mit weiteren Verbesserungen in den Folgejahren. Der nächste Nachhaltigkeitsbericht der DIC wird im Mai erscheinen und ein Update zur umfassenden ESG-Roadmap der DIC enthalten und über die Fortschritte bei der Zielerreichung berichten.

Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Pro-forma betreuen wir 349 Objekte mit einem Marktwert von rund 13,0 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

25.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de