"Kann man schon wieder kaufen?" ist die Frage, die ich derzeit häufig höre. Damit ist eigentlich klar, warum der Aktienmarkt immer wieder Rallyes zeigt, obwohl die Rahmenbedingungen so kritisch sind. Aber wer als Trader mit diesem scheinbar "falschen" Kursverhalten zurechtkommen will, muss verstehen, warum viele so tun, als hinge der Himmel...

Den vollständigen Artikel lesen ...