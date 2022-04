Das Instrument ANGA CH0110240600 ARBONIA AG NA.SF4,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 26.04.2022The instrument ANGA CH0110240600 ARBONIA AG NA.SF4,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.04.2022 and ex capital adjustment on 26.04.2022Das Instrument TM8A CA05153A1012 AURCREST GOLD INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 26.04.2022The instrument TM8A CA05153A1012 AURCREST GOLD INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.04.2022 and ex capital adjustment on 26.04.2022Das Instrument YRR AU000000Z1P6 ZIP CO. LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 26.04.2022The instrument YRR AU000000Z1P6 ZIP CO. LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.04.2022 and ex capital adjustment on 26.04.2022Das Instrument 21V AU000000PNL1 PARINGA RESOURCES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 26.04.2022The instrument 21V AU000000PNL1 PARINGA RESOURCES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.04.2022 and ex capital adjustment on 26.04.2022Das Instrument KUD CH0012268360 KUDELSKI SA INH. SF 8 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 26.04.2022The instrument KUD CH0012268360 KUDELSKI SA INH. SF 8 EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.04.2022 and ex capital adjustment on 26.04.2022Das Instrument M1H CH0011108872 MOBIMO HOLDING NA SF 3,4 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.04.2022The instrument M1H CH0011108872 MOBIMO HOLDING NA SF 3,4 EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.04.2022Das Instrument 4M9 FI4000507488 PURMO GROUP OYI EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 26.04.2022The instrument 4M9 FI4000507488 PURMO GROUP OYI EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.04.2022 and ex capital adjustment on 26.04.2022