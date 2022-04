Wochenausblick: Die Quartalssaison in Europa und den USA setzt sich fort

Werbung



In dieser Woche erwarten uns neben Konjunkturdaten aus der Eurozone und Japan einige Quartalsergebnisse aus den USA und Deutschland.



Montag

Der Montag beginnt mit Konjunkturdaten aus Deutschland. Bereits am Morgen werden die Daten des Ifo-Geschäftsklimas für den Monat April veröffentlicht. Dieser ist ein Frühindikator für die Geschäftserwartungen in Deutschland und soll die erwartete Konjunkturaussicht von Unternehmen messbar machen. Es folgen vormittags die Quartalszahlen von Coca-Cola, bevor am späten Abend die Deutsche Börse AG ihre Zahlen für das vergangene erste Quartal offenlegt.





Dienstag

Am Dienstagmittag werden durch das US Census Bureau die Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter veröffentlicht. Zeitgleich wird Pepsico vorbörslich seine Bücher zum abgelaufenen Quartal öffnen, bevor am späten Abend Microsoft, Alphabet und Visa ihre Quartalsergebnisse präsentieren.

Mittwoch

Der Mittwoch startet bereits in der Nacht mit der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes Australiens, einem wichtigen Indikator sowohl für die Inflation als auch für Kauftrends.



Es folgen am frühen Morgen die Quartalsergebnisse der Mercedes-Benz Group AG, ehe am Mittag vor US Börseneröffnung die Q1-Zahlen von Spotify und Boeing offengelegt werden. Darüber hinaus öffnet am Abend Meta seine Bücher.

Donnerstag

Am frühen Donnerstagmorgen gibt die japanische Zentralbank ihre Zinssatzentscheidung und weitere Statements zur Geldpolitik bekannt. Unternehmensseitig stehen eine Reihe von Quartalszahlen an. Vor dem Handelsstart des DAX© gewähren HelloFresh und Delivery Hero Einblicke in ihre Q1-Zahlen. In den USA werden gegen Mittag mit dem annualisierten Bruttoinslandsprodukt weitere relevante Konjunkturdaten veröffentlicht. Anschließend werden Twitter und die beiden Tech-Schwergewichte Apple und Intel ihre Zahlen präsentieren.

Freitag

Zum Wochenende werden am Freitagmorgen die Zahlen des vergangenen Quartals von BASF und MTU Aero Engines vorgelegt. Darüber hinaus werden mit dem Verbraucherpreisindex und dem Bruttoinlandsprodukt wichtige Konjunkturindikatoren der Eurozone bekanntgegeben. Zeitgleich werden das Bruttoinlandsprodukt und der Harmonisierte Verbraucherpreisindex Deutschlands vorgelegt.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?