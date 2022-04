Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Dem deutschen Leitindex hat es am Freitag die bis dahin gute Wochenbilanz verhagelt. Die ersten drei Handelstage verliefen positiv. Zeitweise näherte sich der DAX der Marke von 14.600 Punkten. Am Freitag rutschte er ab und ging mit 14.142 Punkten ins Wochenende. Marktidee: Rheinmetall Die Aktie von Rheinmetall befindet sich seit Wochen im Rallyemodus. Am Freitag markierte das Papier ein neues Allzeithoch. Aus technischer Sicht hat sich die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung oder eines deutlicheren Rücksetzers jetzt allerdings erhöht. In den Fokus rücken deswegen zunächst zwei Zielzonen auf der Unterseite.