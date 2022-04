LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nel ASA nach der offiziellen Eröffnung einer Fabrik für Elektrolyseure in Norwegen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 norwegische Kronen belassen. Analyst James Hosie verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass dies die weltweit erste vollautomatische Produktionslinie für Elektrolyseure sei, in denen Wasser durch Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt werde. Der Standort könne auf 2 Gigawatt pro Jahr ausgebaut werden und sei Teil größerer Ambitionen, die weltweite Produktionskapazität bis zum Jahr 2025 auf 10 Gigawatt pro Jahr zu steigern./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 14:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 14:51 / GMT

NO0010081235