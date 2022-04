Österreich (ots) -Die österreichische Optic Retail International Group (ORIG), gegründet durch die Dr. Michael Pachleitner Privatstiftung und der oberösterreichischen Raiffeisen Invest Private Equity erwirbt 142 EyeWish-Filialen in den Niederlanden und 35 GrandOptical-Filialen in Belgien. Verkäufer ist EssilorLuxottica, GrandVision.Der Anteilskaufvertrag wurde Ende Dezember 2021 unterfertigt, stand aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Europäische Kommission. Die Genehmigung liegt nun vor und die Transaktion ist damit abgeschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.mk05 www.mk05.at wurde von Michael Kern, Birgit Rohm und Florian Zeitlinger als Spin-Off von LeitnerLeitner gegründet und ist seit Anfang 2021 als eigenständige M&A und Tax-Boutique auf dem Markt. mk05 hat ORIG umfassend in den Bereichen Transaktionsberatung- und Koordinierung, Financial & Tax Due Diligence, Strukturierung und im Rahmen der Kaufvertragsverhandlung begleitet.Dr. Michael Pachleitner zur Rolle von mk05: "Michael Kern und Florian Zeitlinger haben uns mit vollstem Einsatz, hoher Professionalität und Kompetenz Tag und Nacht unterstützt, sodass wir alle gemeinsam zu einem erfolgreichen Abschluss kommen konnten."Dr. Andreas Szigmund, Vorstand Raiffeisen Invest Private Equity ergänzt: "Die hervorragende Zusammenarbeit mit der Michael Pachleitner Gruppe und mk05 hat gezeigt, dass bei komplexen internationalen Transaktionsprozessen ein gutes Set-up ausschlaggebend ist".Michael Kern und Florian Zeitlinger über die Transaktion: "Wir sind sehr stolz, dass wir als eigenständige Kanzlei in so kurzer Zeit dieses komplexe und spannende M&A Projekt für die Dr. Michael Pachleitner Privatstiftung und die Invest AG umfassend begleiten durften. Danke für das Vertrauen und den gemeinsamen Erfolg, wir freuen uns auf die nächsten Schritte!"Pressekontakt:Florian Zeitlinger+43 (0) 664 28 81 792fzeitlinger@mk05.atOriginal-Content von: mk05 Steuerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162731/5203962