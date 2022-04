Die Aktie von BioNTech tritt derzeit auf der Stelle. Hierzulande haben sich die Corona-Infektionszahlen deutlich von ihren Höchständen entfernt, das Interesse an Impfstoffen ist zurückgegangen. Anders sieht das in China aus. Nach der Entdeckung von einigen Dutzend Corona-Infektionen in Peking wird auch dort über Lockdowns diskutiert.Seit heute müssen sich alle 3,5 Millionen Einwohner des größten Stadtteils Chaoyang in drei Runden alle zwei Tage testen lassen. Die Angst vor strengen Ausgangssperren ...

