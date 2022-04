DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Frankreichs Präsident Macron gewinnt Stichwahl gegen Le Pen

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich in der Stichwahl um die Präsidentschaft gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt - und kann nun fünf weitere Jahre regieren. In einer als Schicksalswahl für Europa geltenden Abstimmung kam der 44-Jährige am Sonntag nach Auszählung aller Stimmen auf 58,5 Prozent - damit war der Abstand deutlich knapper als vor fünf Jahren. In Brüssel und weiteren Hauptstädten wurde das Ergebnis mit Erleichterung aufgenommen.

EU sieht vorerst keine Möglichkeit für Öl- und Gas-Embargo gegen Russland

Die EU-Kommission sieht im Moment keine ausreichende Unterstützung in den Mitgliedsstaaten für einen vollständigen Importstopp für russisches Öl und Gas. Das gelte auch für alternative Sanktionen wie beispielsweise einen Strafzoll auf russische Öl- und Gaslieferungen, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell der Welt vom Montag. Das Thema solle nun beim nächsten Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Ende Mai erneut beraten werden.

US-Präsident Biden will mit Macron "die Demokratie verteidigen"

Die US-Regierung hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur Wiederwahl gratuliert und eine enge Zusammenarbeit versprochen. "Ich freue mich darauf, unsere enge Zusammenarbeit fortzusetzen - insbesondere bei der Unterstützung der Ukraine, der Verteidigung der Demokratie und der Bekämpfung des Klimawandels", schrieb US-Präsident Joe Biden am Sonntagabend auf Twitter. Er bezeichnete Frankreich als "Schlüsselpartner".

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar gesunken

Das Bauhauptgewerbe hat im Februar weniger Auftragseingänge verbucht als im Vormonat. Das reale Minus lag bei kalenderbereinigt 4,3 Prozent bzw. saison- und kalenderbereinigt 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich jedoch ein deutliches Plus von 8,6 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro.

Offenbar schwere Wahlschlappe für Sloweniens rechtspopulistischen Regierungschef

Bei der Parlamentswahl in Slowenien hat sich eine schwere Schlappe für den rechtspopulistischen Regierungschef Janez Jansa abgezeichnet. In den ersten Teilergebnissen vom Sonntagabend lag die oppositionelle Freiheitsbewegung (GS) des liberal ausgerichteten Polit-Neulings Robert Golob deutlich vor Jansas Partei SDS. "Die Menschen wollen Veränderungen und haben uns das Vertrauen ausgesprochen, diese Veränderungen herbeizuführen", sagte Golob, der früher Manager einer Stromgesellschaft war.

Nicaragua tritt mit sofortiger Wirkung aus der OAS aus

Die Regierung von Nicaragua hat ihren sofortigen Rückzug aus der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) angekündigt. "Wir werden in keinem der Gremien dieses teuflischen Instruments des Bösen namens OAS vertreten sein", teilte Außenminister Denis Moncada am Sonntagabend (Ortszeit) mit. "Diese berüchtigte Organisation wird daher auch keine Büros in unserem Land haben. Ihr lokaler Sitz wurde geschlossen", fügte der Minister hinzu.

SINGAPUR

Verbraucherpreise März +5,4% gg Vj (PROG: +4,65%)

Verbraucherpreise Kernrate März +2,9% (Feb: +2,2%) gg Vj

