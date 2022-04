Verona, Italien (ots/PRNewswire) -Das von SAP. iO Foundries München und Tel Aviv ins Leben gerufene Startup-Programm konzentriert sich auf den Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette und ist vor allem auf Vorhersagbarkeit, Zuverlässigkeit und Agilität ausgerichtet. Dabei werden Beziehungen zu hochinnovativen Startups genutzt, die ihre Technologie mit SAP ® -Lösungen integrieren.Milkman Technologies wurde von einer Jury, bestehend aus Experten von SAP und Accenture sowie SAP-Partnern und -Kunden, für das SAP.iOs Startup-Programm für widerstandsfähige Lieferketten (https://sap.io/sap-io-launches-resilient-supply-chain-startup-program-in-collaboration-with-accenture/) unter 131 Bewerbern weltweit ausgewählt.In dieser bisher größten Kohorte ist Milkman Technologies dank seiner SaaS-Technologie für Flottenmanagement und Käuferinteraktion das einzige Start-up-Unternehmen in der Kategorie "Letzte Meile". Während seiner Teilnahme am SAP.iO-Programm will das Unternehmen das SAP Digital Supply Chain-Portfolio erweitern, indem es eine verbesserte Auftragstransparenz und eine frühere Einbindung der Kunden ermöglicht.Antonio Perini, CEO von Milkman Technologies, kommentiert: "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die Milkman Home Delivery Platform in das SAP Digital Supply Chain Portfolio zu integrieren. Wir bedanken uns bei den SAP-Experten, Partnern und Kunden für die Wahl unserer Innovation in der Kategorie 'Letzte Meile' für Unternehmen mit Direct-to-Consumer-Geschäft."Informationen zu SAP.iOSAP.iO bringt neue Partnerschaften und Produkte für SAP hervor, indem es die Innovation von Start-ups beschleunigt und skaliert und Mitarbeiterunternehmen ausbildet. SAP.iO bringt Innovatoren aus allen Regionen, Branchen und Geschäftszweigen zusammen, um die Geschäftsabläufe zu verändern. Seit 2017 hat SAP.iO mehr als 400 externe Start-ups und interne Unternehmen dabei unterstützt, ihr Wachstum zu beschleunigen und Tausenden von SAP-Kunden den Zugang zu Innovationen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter http://sap.io/.Informationen zu Milkman TechnologiesMilkman Technologies bietet eine verbraucherorientierte Lösung für die Hauszustellung an, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Rentabilität dank bequemer und kostengünstiger Lieferoptionen zu steigern.Die auf KI-gestützten Algorithmen basierende Milkman Home Delivery Platform bietet den Kunden nachhaltige Lieferoptionen und eine vollständige Transparenz des Bestellvorgangs, um ein echtes Lieferversprechen zu geben.Der öffentliche MediaMarkt, Poste Italiane und viele andere haben die Milkman-Plattform bereits eingeführt, um ihren Kunden eine bessere Customer Journey zu bieten.Für weitere Informationen:www.milkmantechnologies.comLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/milkmantechnologies)Instagram (https://www.instagram.com/milkmantech.official/)SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Sehen Sie bitte https://www.sap.com/copyright für zusätzliche Informationen und Hinweise zu Marken.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1801087/milkman_sap_announcement.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1608406/Milkman_Technologies_logo.jpgPressekontakt:Adamo Dagradi,adamo.dagradi@milkmantechnologies.com,Mobil: +39 3482934070Original-Content von: Milkman Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158473/5203995