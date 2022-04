Die Anleger müssen derzeit mit dem perfekten Sturm klarkommen: Steigende Zinsen, hohe Inflation, Krieg in der Ukraine, gestresste Lieferketten und eine sich zuspitzende Corona-Situation in China lassen den DAX am Montag unter 14.000 Punkte fallen. Kein Wunder, dass das Sicherheitsbedürfnis der Börsianer steigt.74 Prozent der Investoren erwarten folglich, dass angesichts der zahlreichen Risikofaktoren Value-Aktien 2022 Growth-Aktien überflügeln werden. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage von MLIV ...

Den vollständigen Artikel lesen ...