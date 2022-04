EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Wienerberger AG: Wienerberger setzt auf Urban Mining und entwickelt kreislauforientierten Ziegel



25.04.2022 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wienerberger setzt auf Urban Mining und entwickelt kreislauforientierten Ziegel Urban Mining: Vormauerziegel CicloBrick wird mit Rohstoffen aus Abbruchgebäuden in den Niederlanden produziert

Kreislaufwirtschaft ist zentrale Säule der Wienerberger Wachstumsstrategie

Das Unternehmen investiert kontinuierlich in innovative Produkte und Lösungen Wien, 25. April 2022 - Die Wienerberger Gruppe setzt sich im Rahmen ihrer ambitionierten ESG-Ziele für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ein. Gemeinsam mit Kunden und Partnern ist Wienerberger ständig auf der Suche nach neuen Anwendungen und investiert kontinuierlich in die Entwicklung neuer Produkte, um auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren. In enger Zusammenarbeit mit New Horizon, einem niederländischen Urban-Mining-Spezialisten, bringt Wienerberger nun den nachhaltigen und kreislauforientierten Vormauerziegel CicloBrick auf den Markt. Für die nachhaltige Produktion von CicloBrick greifen die Unternehmen auf den Naturrohstoff Ton zurück und verarbeiten dabei 20 Prozent keramische Restmaterialien, die von New Horizon aus Abbruchhäusern gewonnen werden. Diese werden gemahlen und dem Basisrohstoff Ton beigemischt. Dieses innovative Verfahren trägt dazu bei, keramische Abbruchabfälle zu reduzieren und Abfall zu vermeiden. Mit der Intention dieses Verfahren und die Anwendung von Urban Mining langfristig weiter auszubauen, wird der Ziegel derzeit erstmals an einem Wienerberger Standort in den Niederlanden produziert. Am Ende seiner Lebensdauer kann CicloBrick wieder auf die gleiche Weise recycelt und als Baumaterial ganz im Sinn der Kreislauforientierung wiederverwendet werden. Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: "Wir sehen den Übergang zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft als Chance, die viele Vorteile mit sich bringt: Verringerung der Umweltbelastungen, Verbesserung der Rohstoffversorgungssicherheit, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit oder Förderung von Innovationen. Daher setzen wir uns auch im Rahmen von Kooperationen und Partnerschaften mit jungen, innovativen Unternehmen dafür ein, kreislauffähige Produkte und Systeme zu entwickeln, um so Rohstoffe und Emissionen einzusparen. Die Klimakrise ist ein Faktum, und nur durch ehrgeizige Ziele und entschlossenes Handeln können wir eine lebenswerte Zukunft sichern. Wienerberger hat hier den Anspruch, Verantwortung für Menschen und die Natur zu übernehmen." Mit der gemeinsamen Entwicklung von CicloBrick schließt sich Wienerberger auch dem Urban Mining Collective von New Horizon an. Die Partner dieses Kollektivs haben sich zum Ziel gesetzt, die Stadt als Ressource zu nutzen und Rohstoffe aus Abbruchgebieten wiederzuverwenden. Künftig werden alle neuen Produkte bei Wienerberger ab 2023 zu 100 Prozent recycelbar oder wiederverwendbar sein. Zudem steigert die Gruppe laufend den Anteil an Sekundärrohstoffen beziehungsweise Recyclingstoffen. Auch nachhaltige Verpackungen und die Verringerung von CO2-Emissionen sind von zentraler Bedeutung. Langfristiges Ziel bei Wienerberger ist die Umsetzung des European Green Deals: Bis 2030 plant die Gruppe, ihre CO2-Emissionen um 40 % zu reduzieren. In den Niederlanden ist die Wienerberger Gruppe als Komplettanbieter von intelligenten und nachhaltigen Systemlösungen, insbesondere für Dach, Fassade, Wandsegmente und Infrastruktur tätig. Diese Lösungen bieten ein breites Spektrum für nachhaltige Renovierungen, Neubauten und Infrastruktur. Über New Horizon

New Horizon hat es sich zum Ziel gemacht, Baumaterialien zu produzieren, die zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen. Seit 2015 beliefert das Unternehmen Produktionsstätten und Vertriebspartner mit hochwertigen Materialien, die durch Urban Mining beim Rückbau von Gebäuden gewonnen werden. Indem bei der Demontage so viel Wert wie möglich erhalten bleibt (Harvesting) und die bestmögliche Ausgangsbasis für die Herstellung neuer Produkte geschaffen wird (Upcycling), konkurriert New Horizon mit einem traditionellen "linearen Ansatz".



Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2020 einen Umsatz von 3,4 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 566 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



25.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com