Der Nasdaq nach dem Abverkauf am Freitag auch heute stark unter Druck, der Dax dürfte trotzt des Macron-Siegs heute folgen - aber ebenso fällt Öl (unter 100 Dollar) und Bitcoin (unter 39.000 Dollar). Dafür gibt es zwei Gründe: erstens haben Nasdaq & Co endlich "kapiert", dass die Fed nicht nur speilen will, sondern es ernst ...

