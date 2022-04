Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche fachten robuste Konsumdaten die Angst vor anhaltend hoher Inflation an und führten Stand Freitagmittag zu einem weiteren Renditeanstieg, so die Experten von Union Investment.Die konstante Flut falkenhafter Kommentare europäischer und US-amerikanischer Notenbanker sowie die damit einhergehend weiter ansteigenden Zinserwartungen, hätten insbesondere kurzlaufende Bundesanleihen belastet, sodass sich die Zinsstrukturkurve etwas verflacht habe. US-Treasuries mit fünf Jahren Laufzeit hätten in der vergangenen Woche die 3 Prozent Renditemarke erstmalig seit Mitte 2018 nach oben überwinden können und somit wieder eine inverse US-Zinsstrukturkurve im Laufzeitenbereich bis zehn Jahre verursacht. Insgesamt habe sich an dem fundamentalen Umfeld am Anleihemarkt in der vergangenen Woche nicht viel geändert, die Notenbanken würden mit ihrer strafferen Zinspolitik weiterhin den Markt dominieren und somit sinkenden Anleiherenditen entgegenwirken. ...

