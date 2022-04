Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die deutsche und europäische Wirtschaft zeigt sich robuster als gedacht, da die Einkaufsmanagerindices in Deutschland, Frankreich und der Eurozone teilweise, vor allem im Dienstleistungssektor, positiv überrascht haben, so die Analysten der Helaba.Composite-PMIs seien in allen drei Abgrenzungen per saldo gestiegen. Dennoch sei die Indikation für das heute anstehende ifo Geschäftsklima Deutschland leicht negativ, da die ZEW-Umfrage den tiefen Fall des Monats März nicht habe wettmachen können und nochmals nachgegeben habe. Gegenüber der Konsensschätzung einer leichten Eintrübung des deutschen Geschäftsklimas würden die Analysten kein Überraschungspotenzial sehen. ...

