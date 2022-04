Wienerberger setzt auf Kreislaufwirtschaft und produziert in den Niederlanden Vormauerziegel mit Rohstoffen aus Abbruchgebäuden. In enger Zusammenarbeit mit New Horizon, einem niederländischen Urban-Mining-Spezialisten, bringt Wienerberger den nachhaltigen und kreislauforientierten Vormauerziegel CicloBrick auf den Markt.Für die nachhaltige Produktion von CicloBrick greifen die Unternehmen auf den Naturrohstoff Ton zurück und verarbeiten dabei 20 Prozent keramische Restmaterialien, die von New Horizon aus Abbruchhäusern gewonnen werden. Diese werden gemahlen und dem Basisrohstoff Ton beigemischt, wie Wienerberber mitteilt.

Den vollständigen Artikel lesen ...