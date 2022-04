Mit der Aktie von BP geht es zum Start in die neue Börsenwoche deutlich bergab. Die allgemein negative Stimmung an den Märkten sowie die kräftige Korrektur der Ölpreise ist eine große Belastung für den Kurs. Doch nach Ansicht der Experten von Goldman Sachs bietet das aktuelle Bewertungsniveau eine sehr gute Einstiegschance für Anleger. So zählen die Anteile des britischen Energieriesen für die US-Investmentbank zu de fünf attraktivsten Titeln im gesamten Energiesektor. So erklären die Experten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...