Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Song #23: Never give it up (drama kings) Ein Song von meinem Kumpel Michi aus 1987, den wir neu aufgenommen haben. Stimmen (bis auf die Spoken Words gegen Ende) von Michi,die Instrumentalisierung kommt von mir. Ja, das ist das, das in der Originalversion immer am Ende meiner Wiener Börse Pläusche kommt ("You may think that I'm a dreamer") Christian Drastil: Wiener Börse, Sport, Musik (und mehr) - My Life (00:03:49), 25.04. Krypto-Experte Raphael Schön: Warum wir Bitcoin brauchen Kryptoexperte Raphael Schön beschäftigt sich seit fünf Jahren mit Bitcoin und auch wenn er Bitcoin-Fan ist, hat er trotzdem einen kritischen Blick auf das Thema. Unsere Themen: Wie ...

