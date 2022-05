DGAP-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Dividende

Bitcoin Group SE schüttet erstmalig seit ihrem Börsengang eine Dividende aus



16.05.2022 / 20:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Herford, 16. Mai 2022 - Der Vorstand und Aufsichtsrat der Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) haben in ihrer heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, der am 01. Juli 2022 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 0,10 je dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungssumme von EUR 0,5 Mio. Der Geschäftsbericht 2021 der Bitcoin Group SE wird voraussichtlich am morgigen Dienstag veröffentlicht.

