Der Transportvermittler und Lieferdienst Uber baut sein Geschäftsmodell erstmals außerhalb Nordamerikas mit einer Art Monatsabo aus und startet seinen Dienst "Uber One" in Berlin. Der Essenslieferdienst Uber Eat startet in Berlin eine Mitgliedschaft als Liefer-Flatrate, die für knapp fünf Euro im Monat sämtliche Liefergebühren ersetzt. Zusätzlich gewährt der Logistikkonzern ab einem Mindestbestellwert von zehn Euro einen Rabatt von fünf Prozent. Bei Fahrtenvermittlungen beträgt der Preisnachlass für die Abonnent:innen zehn Prozent. Ausgenommen davon sind allerdings ...

