In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Heizölpreise im Vortagesvergleich um durchschnittlich 1,15 Cent bzw. Rappen gesunken. Neben dem bereits doppelt so lang wie geplantem Lockdown in der Millionenmetropole Shanghai wurden nun auch in verschiedenen Bezirken in der chinesischen Hauptstadt Peking Lockdowns aufgrund von Corona verhängt. Trotz hoher Benzinpreise steigt der Benzinbedarf in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...