Die MGI Media and Games Invest - eine Aktie, die derzeit weit entfernt von ihren 52-Wochen Hochs handelt. Woran liegt es? Bestimmt hat die Branchenrotation an der Börse das ihrige dazu beigetragen. Operative Gründe drängen sich derzeit dafür nicht auf, vielmehr konnte die Gesellschaft im Q1/2022 am oberen Ende der Jahresprognose "abliefern". Und das in einem normalerweise schwächeren Quartal. Q1 2022: Umsatz plus 27 % und ber. EBITDA plus 30 % bei der Media and Games Invest Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 % auf 65,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...