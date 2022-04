Unterföhring (ots) -- Ab 5. Mai in der Originalfassung auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Die synchronisierte Fassung im Juli auf Sky Atlantic- Achtteilige Serie, basierend auf einer wahren Begebenheit- In den Hauptrollen: Oscar®-Preisträger Colin Firth und Toni Collette- Koproduziert von Annapurna Television, geschrieben und produziert von den Showrunnern Antonio Campos und Maggie Cohn- Trailer zum Download: https://app.shift.io/review/62628f9437d4dc50257ba2fc- Trailer auf Youtube: https://youtu.be/DqroZbwptuw25. April 2022 - Sky veröffentlicht den offiziellen Trailer und den Starttermin der HBO-Serie "The Staircase (https://www.sky.de/serien/the-staircase)" mit BAFTA- und Oscar®-Preisträger Colin Firth ("Kingsman: The Golden Circle", "A Single Man") als Michael Peterson und Toni Collette ("Knives Out", "Muriels Hochzeit") als Kathleen Peterson. "The Staircase" ist ab 5. Mai in der Originalfassung auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q mit jeweils einer Episode pro Woche auf Abruf verfügbar sein. Die synchronisierte Fassung wird im Juli auf Sky Atlantic ausgestrahlt.Über "The Staircase":Die acht Episoden umfassende Serie wird von Annapurna Television koproduziert und von den beiden Showrunnern Antonio Campos ("The Devil All The Time", "Christine") und Maggie Cohn ("Versace") geschrieben und produziert. Campos führt zudem bei sechs Episoden Regie, während Leigh Janiak bei zwei Episoden als Regisseurin fungiert.Basierend auf einer wahren Begebenheit, erforscht "The Staircase" das Leben von Michael Peterson, seine weitverbreitete Familie in North Carolina und den verdächtigen Tod seiner Frau Kathleen Peterson.Neben Colin Firth und Toni Collette sind Michael Stuhlbarg ("Your Honor"), Juliette Binoche ("Chocolat"), Dane DeHaan ("ZeroZeroZero"), Olivia DeJonge ("Elvis"), Rosemarie DeWitt ("Little Fires Everywhere"), Tim Guinee ("Inventing Anna"), Patrick Schwarzenegger ("Moxie. Zeit, zurückzuschlagen"), Sophie Turner ("Game of Thrones"), Vincent Vermignon ("Romy und Michele"), Odessa Young ("Shirley") und Parker Posey ("Lost in Space") zu sehen."The Staircase" wird in allen Sky Regionen zu sehen sein, einschließlich Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Irland und Italien.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 37 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und Warner TV sowie preisgekrönte Sky Originals. (https://www.sky.de/originals)Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5204277