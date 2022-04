Unsere drei heutigen Protagonisten Plug Power, Ballard Power und Nel ASA stehen seit geraumer Zeit unter einem starken Abgabedruck. Zinssorgen belasten die Wachstumswerte in einem hohen Maße. Wenn man so will, werden die Wasserstoffaktien von den Marktakteuren aktuell links liegen gelassen. Bleiben wir zunächst bei der Aktie von Plug Power, die aus charttechnischer Sicht einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste. Plug Power - Aktie knickt ein. Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...