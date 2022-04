Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von State Street Global Advisors über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (ISIN IE00BYTH5370/ WKN A3C9EW) biete Anleger*innen die Möglichkeit, in große und mittelständische Unternehmen aus Industrienationen und Schwellenländern zu investieren. Die Unternehmen würden aus dem Universum des MSCI ACWI-Index so ausgewählt und gewichtet, dass das Engagement in Übergangs- und physische Klimarisiken verringert werde, während Chancen aus der Umstellung auf eine kohlenstoffärmere Wirtschaft genutzt würden. Mit dieser Auswahl der Unternehmen sollten gleichzeitig die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden. Darüber hinaus seien Unternehmen vom Index ausgeschlossen, die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen involviert seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...