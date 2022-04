Der Autovermieter Avis hat das Model 3 und Model Y von Tesla in seine Mietwagenflotte in Deutschland aufgenommen. Auch Sixt hat das Model 3 und Model Y an einigen Standorten in Deutschland in seiner Flotte integriert. Zunächst zu Avis: Wie der Autovermieter mitteilt, sind das Tesla Model 3 und Model Y "von nun an Teil der buchbaren Mietwagenflotte". Derzeit können die Fahrzeuge an 19 Avis-Stationen ...

