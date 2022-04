Rheinmetall präsentiert sich weiter stark. Gegen Mittag notiert das Papier 1,8 Prozent im Plus bei 221,00 Euro. Damit führt die Aktie die Gewinnerliste des Tages im MDAX an. Das Papier notiert damit nur knapp unter ihrem bei 225,00 Euro markierten Allzeithoch. Eine mögliche Lieferung von 100 Marder-Panzer an die Ukraine sorgt für Unterstützung.Seit der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro aufzurüsten, hat sich der Wert der Rheinmetall-Aktien bereits mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...