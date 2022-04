Die Ölpreise für die Sorten WTI und Brent setzen zum Wochenstart ihren Sinkflug fort. Während die amerikanische Sorte bereits unter der 100 USD-Marke notiert, taumelt auch die Nordseesorte in Richtung der runden Marke. Am Ölmarkt nehmen die Nachfragesorgen aufgrund des Lockdown in China wieder deutlich zu. Trotz der strengen Maßnahmen verzeichnet Shanghai rasant steigende Infektionszahlen ...

