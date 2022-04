Seit Jahresbeginn können E-Fahrzeugnutzer ihre eingesparten CO2-Emissionen an Mineralölkonzerne verkaufen. Diese müssen auf ihre Treibhausgasemissionen achten und eine bestimmte Quote erreichen. Nun geben erste Versicherer Kooperationen rund um die Vermittlung dieser THG-Quoten bekannt. Um im Sinne des Klimaschutzes den CO2-Ausstoß drastisch zu senken, sind beispielsweise Mineralölkonzerne gesetzlich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen (THG) zu reduzieren, indem sie eine bestimmte Quote an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...