Berlin, Hamburg, Bamberg (ots) -Die Produkte der Bio-Babynahrungsmarke Löwenzahn Organics sind nun auch in der Drogeriemarktkette BUDNI erhältlich.Ab sofort finden Kund:innen in den knapp 200 BUDNI-Filialen, die sich hauptsächlich über den Norden des Landes erstrecken, Bio Anfangs-und Folgemilch, Bio Knochenbrühe von Huhn oder Rind, sowie Demeter Baby Porridge in verschiedenen Geschmacksrichtungen."Eine große Besonderheit dürfte die Bio Knochen-Kraftbrühe ohne Salzzusatz und mit natürlichem Kollagen sein, die die Darmgesundheit von Babys im Beikostalter unterstützen kann.", so Antonia Lück, Ernährungswissenschaftlerin und Produktentwicklerin bei Löwenzahn Organics. "Zudem greifen junge Eltern immer häufiger zu unseren Anfangs- und Folgemilchen auf Ziegenmilchbasis, die für die Kleinsten besonders bekömmlich sind."Löwenzahn Organics vertreibt seine Produkte auf loewenzahnorganics.com nach dem Direct-to-Consumer-Modell. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage der Marke ergab allerdings auch, dass über die Hälfte aller Befragten die Verfügbarkeit im Einzelhandel als wichtig bis sehr wichtig einschätzen, wenn es um die Kaufentscheidung geht. "Wir sind froh, dank der Partnerschaft mit BUDNI darauf so schnell eine Antwort gefunden zu haben und unsere Offline-Verfügbarkeit mit so einem starken Partner an der Seite ausbauen zu können.", sagt Alice Mrongovius, Co-Gründerin von Löwenzahn Organics.Über Löwenzahn OrganicsDie Löwenzahn Organics GmbH wurde 2016 von Liz Sauer Williamson und Alice Mrongovius in Berlin gegründet.Das Portfolio umfasst Bio Milchnahrung für Babys, Demeter Beikost und Bio Energy-Bites für Stillende. Aktuell hat Löwenzahn Organics Kunden in rund 15 Ländern. In Deutschland sind die Produkte im eigenen Onlineshop sowie bei dm, BUDNI und ausgewählten Bio-Märkten erhältlich.Löwenzahn Organics setzt sich mit den Initiativen coolmumsdontjudge und noshameinyourfeedinggame für mehr Toleranz, Respekt und Gleichberechtigung ein.