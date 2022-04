Die Bayer-Aktie gehört mit einem Plus von fast 40 Prozent in diesem Jahr zu den stärksten Börsenwerten im europäischen Vergleich. Zuletzt punktete der DAX-Konzern im Bereich Pharma. Am Freitag steht nun die Aktionärsversammlung an. Bei der üblichen Entlastung des Vorstands herrscht dieses Mal Uneinigkeit. Der norwegischen Staatsfonds, fünftgrößter Aktionär des Leverkusener Konzerns, hat dem Bayer-Vorstandschef Werner Baumann seine Unterstützung zugesagt. Er werde bei der Aktionärsversammlung für ...

