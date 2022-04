Salzburg (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in ihrer jüngsten Notenbanksitzung bekräftigt, die Geldpolitik ab dem dritten Quartal 2022 zu normalisieren, so die Experten vom Bankhaus Carl Spängler & Co.Der Einlagezins liege auf seinem bisherigen Niveau von minus 0,5% und die Leitzinsen bei 0%. Die weitere Entwicklung der Konjunktur und die jeweils aktuelle Datenlage würden von der EZB als Barometer für weitere Entscheidungen herangezogen. Es werde vor allem davon abhängen, ob es zu einem Energieembargo gegen Russland und somit zu einer Rezession durch eine Energiekrise komme. So sei trotz hoher Inflation die zögerliche Haltung der EZB zu erklären. Man möchte eine Zinserhöhung in einer wirtschaftlichen Abschwächung möglichst vermeiden. ...

